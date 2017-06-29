Отруєння у київських ресторанах "Євразія": гостей, які їли суші, закликають за перших симптомів звертатися до лікарів

У Києві зареєстровано 16 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед мешканців міста, імовірно пов’язаних із вживанням харчових продуктів в закладах громадського харчування.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держпродспоживслужби в м.Києві, всі хворі перебувають на стаціонарному лікуванні в клінічних лікарнях №4 та №9.

Зазначається, що хворі пов’язують свої отруєння із вживанням суші «Каліфорнія», «Філадельфія», «Унагі», «Золотий дракон» та інші.

«Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби здійснено позаплановий захід (обстеження) суб’єкта господарювання. Продукцію, пов’язану з можливим отруєнням, вилучено. Зразки продуктів харчування відібрано для лабораторних досліджень. Станом на вечір 28 червня 17 підприємство ТОВ «Суші Ленд Євразія» по вул. Дмитрівська, 2а, Шевченківського району, з яким пов’язано отруєння, тимчасово припинило свою діяльність», - йдеться у повідомленні.

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Громадян, які вживали продукти харчування, пов’язані із даним суб’єктом господарювання, у випадку клінічних ознак захворювання просять звертатись до лікувально-профілактичних закладів.

Епідеміологічне розслідування випадків захворювання триває.