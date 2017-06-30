В Одеській області через кір померли двоє малюків

Станом на 29 червня в Одеській області зареєстровано 367 хворих на кір. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на облуправління охорони здоров'я.

У відомстві уточнили, що за час спалаху від ускладнень кору (пневмонії) в Одеській обласній дитячій лікарні померло двоє дітей двох і трьох років. Діти також складають більшість хворих — 245. Найбільше пацієнтів зареєстровано в Одесі (65,9%), також є випадки в Ізмаїлі, Чорноморську, Південному і дев'яти районах області.

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«Кір — високозаразне інфекційне захворювання, при контакті не щеплених осіб з хворим вісім з десяти людей захворіють», — підкреслює керівник облздава В'ячеслав Полясний.

Ситуація зі щепленнями в регіоні — невтішна. Наприклад, серед дітей у віці 1-6 років у минулому році її зробили лише 28%. «Це дуже низький показник, при тому що Одеська область повністю забезпечена вакцинами. Це бельгійський препарат, наявний у всіх медичних установах області», — додали в облвідділі.

Раніше повідомлялося, що в Одесі від кору померла чотирирічна дитина.