З початку року жертвами конфлікту на Донбасі стали 285 мирних осіб, 52 людини загинули - ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що з початку року на Донбасі жертвами конфлікту стали 285 осіб, з них 52 людини загинуло.

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Про це йдеться у тижневому звіті місії станом на 28 червня, опублікованому сьогодні.

"Попри зменшення кількості порушень режиму припинення вогню за період із 13 до 26 червня ситуація з безпекою на сході України залишається нестабільною. СMM зафіксувала приблизно 1000 порушень режиму припинення вогню упродовж вихідних 24 і 25 червня. Цей спалах насильства призвів до великої кількості жертв серед цивільного населення. За звітний період загинуло 5 осіб, ще 6 отримало поранення. Це збільшило підтверджену СММ загальну кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році до 285, включаючи 52 смертельні випадки", - сказано у звіті.