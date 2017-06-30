Експерти розповіли, чому в Україні небезпечно купувати рибні продукти

Внаслідок дерегуляції в державі скасовано ряд документів, які засвідчували якість і безпечність продукції, що стало причиною послаблення державного контролю і, відповідно, стало однією із причин поширення ботулізму через рибу промислового виробництва.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпродспоживслужби, таку думку висловив директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Борис Кобаль.

«Наразі в Україні супровідні ветеринарні документи на сировину та на готову продукцію скасовані, декларація від товаровиробника замінена товаротранспортною накладною. Але вона не несе ніякого навантаження в частині показників якості та безпечності продуктів, адже в ній зазначається лише кількість товару, асортимент, продавець та покупець. Даний документ не передбачає наявність висновків державної чи відомчої лабораторії», - зазначив представник Держпродспоживслужби.

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«Як показали перевірки суб’єктів господарської діяльності, що займаються переробкою риби, сьогодні неналежним чином забезпечуються дотримання параметрів при виробництві продукції – немає належного обліку температурних режимів на підприємствах; немає обліку концентрації сольових розчинів при виробництві продукції; не відображається терміни соління риби; здійснюється тривале зберігання сировини без видалення внутрішніх органів; не здійснюється контроль температурних режимів в камерах, де проходить в’ялення риби; виробничі приміщення не завжди в належному санітарному стані; не здійснюється відомчий лабораторний контроль; відсутні експлуатаційні дозволи на деяких підприємствах; оператори ринку не зареєстровані в установленому порядку в органах Держпродспоживслужби, перевезення продукції здійснюється транспортними засобами, які не обладнані належним чином, немає умов для забезпечення температурних параметрів, порушується товарне сусідство», - повідомив Кобаль, говорячи про результати перевірок в загальному вигляді.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак повідомила, що за три місяці в Україні зафіксовано 62 випадки ботулізму, з них 9 летальних.