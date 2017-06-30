На медичне забезпечення ЗСУ цього року заплановано 327 млн грн - Міноборони

Цього року на медичне забезпечення Збройних сил України заплановано майже 327 млн грн, що на 70 млн грн більше, ніж минулого року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«З цих коштів 205 млн грн буде спрямовано на закупівлю медикаментів і 93 млн грн – на закупівлю медичного обладнання» - уточнив Гуцуляк.

За його інформацією, з початку року Міноборони України отримало та використало на оплату медикаментів для військовослужбовців понад 100 млн грн.

Також речник поінформував, що для посилення евакуаційно-медичного забезпечення військ в районі проведення АТО в оперативне розпорядження командування підрозділів введено 11 мобільних лікарських та лікарсько-сестринських бригад. З метою наближення кваліфікованої допомоги до переднього краю розгорнуто 4 мобільних госпіталі.

За словами Гуцуляка, медична евакуація поранених до військових і цивільних лікувальних закладів здійснюється за допомогою санітарно-автомобільного та залізничного транспорту. Також до евакуації залучаються вертольоти МІ-8, санітарний літак АН-26 та літаки транспортної авіації АН-148.

«Цього року вертольотами з району бойових дій було евакуйовано понад 500 військовослужбовців, санітарним літаком – близько 350. З початку проведення АТО літаком АН-26 евакуйовано понад 3600 поранених та хворих військовослужбовців, ще понад 1600 воїнів перевезено літаками транспортної авіації», - поінформував речник.