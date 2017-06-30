В Україні скоротилося виробництво антибіотиків

Українські фармацевтичні підприємства в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 19,8% - до 482 тонн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, в травні 2017 року обсяг виробництва таких ліків склав 126 тонн, що на 62% більше обсягу виробництва квітня цього року і на 29,3% більше, ніж було вироблено в травні 2016 року.

Україна в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 9,6% збільшила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, - до 55,7 т. При цьому в травні цієї продукції було вироблено 11,6 т, що на 18% більше, ніж у квітні цього року, і на 4,6% більше, ніж у травні минулого року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, в січні-травні скоротилося на 3,7% і склало 18,5 тис. тонн. У травні українські підприємства виробили 4,2 тис. тонн цієї продукції, що на 18,6% більше обсягу виробництва квітня і на 21,1% більше, ніж було вироблено в травні 2016 року.

У повідомленні Держстату відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2015 роком на 0,6%, до 1,246 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотики, збільшилася на 6,8%, до 125 тонн; препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні і не містять гормони або антибіотики, зросла на 6,7%, до 46,6 тис. тонн.