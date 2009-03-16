Ризик захворювання на рак залежить від групи крові

Люди з першою групою крові рідше хворіють на рак підшлункової залози, тоді як носії третьої групи крові мають найбільший ризик розвитку пухлини. Такого висновку дійшли американські вчені з Онкологічного інституту Дана-фарбера (Бостон) за результатами масштабного дослідження, повідомляє Journal of the National Cancer Institute.

Керівник дослідження Брайан Волпін (Brian Wolpin) і його колеги проаналізували дані про стан здоров`я 107,5 тисяч медпрацівників. За період спостережень, що продовжувався в середньому дев`ять років, у 316 учасників дослідження був діагностований рак підшлункової залози.

Після врахування відомих чинників, що впливають на ризик розвитку злоякісної пухлини підшлункової залози (зокрема, віку, індексу маси тіла, куріння, фізичної активності, наявності цукрового діабету), з`ясувалося, що у осіб з антигенами крові А і В (II, III і IV групи крові) є статистично достовірне підвищення ризику раку підшлункової залози в порівнянні з носіями I групи крові, повідомили дослідники. За їх даними, II група крові збільшувала ризик онкологічного захворювання на 32 відсотки, III група – на 72 відсотки, і нарешті, IV група – на 51 відсоток. Наявність позитивного або негативного резусу не впливала на частоту розвитку пухлини, відзначили дослідники.

На сьогодні вченим вкрай мало відомо про гени, що призводятьь до раку підшлункової залози, повідомив Волпін. Результати цього дослідження дозволяють припустити, що ген, що визначає групу крові (він розташований на дев`ятій хромосомі), або один з сусідніх генів може бути одним з чинників, які визначають ризик розвитку цього виду раку. В майбутньому ці дані можуть бути використані для виявлення осіб, схильних до захворювання, і визначенні показань до скринінгу.

Рак підшлункової залози нерідко практично безсимптомний і виявляється лише на пізніх, неоперабельних стадіях. У США цей вид раку займає четверте місце в статистиці смертності від онкологічних захворювань. За даними Американського онкологічного товариства , щорічно від раку підшлункової залози вмирає більше 34 тисяч жителів країни.

Medportal