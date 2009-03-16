Весняна депресія

Ось і наступив довгожданий перший весняний місяць. Cвітлішати стало набагато раніше, а темніти пізніше, поволі почала прокидатися, після довгого зимового сну, природа. І начебто все просто чудово, але іноді, разом з теплою весною приходить депресія.

Чому приходить депресія.Причин для цього декілька.Поперше коливання погоди,які навіть найздоровішу людину здатні вибити з колії.Не будемо забувати і про весняний авітаміноз який не найкращим чином впливає на наш стан .У більшості людей весна пов`язана також з загостренням хронічних хвороб ,які в цей період дають про себе знати як ніколи .Ну і наостаннє потрібно сказати про те, що весняне сонечко активізує у нашому організмі вироблення гормонів ,що призводить до справжньої гормональної бурі, а жіночий організм дуже чутливий до подібних явищ. Як розпізнати весінню депресію?Основними ознаками депресії є постійна сонливість або ,навпаки ,безсоння,дратівливість,підвищена втомлюваність,апатія,слабкість.

Для того щоб організму було легше пережити хандру ,дотримуйтесь декількох простих правил.

Правило 1.Найпростіше з того що ви можете зробити це збільщити свій світловий день.Для цього вам доведеться навчитися вставати раніше.Організму необхідне сонячне світло і чим більше цого буде тим краще.Якщо вас мучить сонливість, і ви не можете цьому зарадити,намагайтеся раніше лягати спати.Але спіть саме в темний час доби.Правило2.Кращий засіб від депресії як відрмо фізичні навантаження.Станьте активнішими намагайтесь більше рухатись,займайтеся фізкультурою.Правило 3.Незабувайте і про маленькі сюрпризи для себе коханої.Змініть зачіску,купіть нову сукнюБподивіться цікавий фільм.Головне щоб ви отримали якнайбільше позитивних емоцій.Пра

.вило 4.Доведеться трохи підкоректувати своє харчування.Намагайтесь зменшити вживання м`ясних продуктів і віддати перевагу овочам та фруктам.Правило 5.А взагалі було б зовсім непогано влаштувати собі відпустку хоча б на нелільку.Проведіть свої невеликі канікули у спокійному ритмі ,дозвольте собі лінуватися, відіспіться,гуляйте на свіжому повітрі.Повірте ваш організм обов`язково це оцінить!

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