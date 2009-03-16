Донеччина: залишаються закритими на карантин 5 шкіл

У Донецькій області через грипу і ГРВІ залишаються закритими на карантин 5 загальноосвітніх шкіл.

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, у зв`язку з високим рівнем захворюваності на грип і ГРВІ, станом на 12 березня 2009 р. призупинено навчальний процес у 5 школах області із загальною кількістю учнів 1853 чоловік. Так, не працюють по дві школи в місті Макіївці і Володарському районі і одна школа в місті Добропілля.

В облСЕС нагадали, що ще неділю тому, 5 березня, навчальний процес було призупинено в 54 школах регіону.

В цілому в області за цей поточний тиждень кількість випадків захворювання населення на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) скоротилася на 4,8 тис. і становило 21,5 тис. випадків.

Спостерігається також зменшення активності епідемічного процесу серед дітей шкільного віку. У віковій групі 7-14 років захворюваність на респіраторні інфекції зареєстрована нижче за епідемічний поріг на 17,8%, що менше рівня попереднього тижня на 30,4%.

Епідеміологи зазначають, що в регіоні здійснюється постійний моніторинг захворюваності і санітарно-епідеміологічний нагляд за об`єктами епідемічного ризику, зокрема за дотриманням температурного режиму.