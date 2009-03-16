Зелений чай корисний для ясен

Зелений чай вже давно зарекомендував себе як популярний та здоровий напій не тільки в азіатській культурі, але й у західних країнах. Ще зі старовини в китайській і японській традиційній медицині описувалася цілюща сила зеленого чаю проти ран і різних хвороб. Останні наукові дослідження виявили потенційні переваги для здоров`я при вживанні цього напою, особливо для нормалізації ваги, правильної роботи серця і профілактики ракових утворень. Японські стоматологи Kyushu University у Фукуоке виявили ще одну позитивну властивість зеленого чаю: за їхніми даними, регулярне вживання цього напою укріплює зуби та допомагає захистити ясна.В обстеженні взяли участь 940 чоловіків 49-59 років - як виявилось, ті, хто щодня пив декілька чашок, мали здорові зуби, у них не розвивалися періодонтіт і запалення зубної тканини, що загрожують серйозними ускладненнями. Відмічено, що з кожною чашкою чаю, випитою за добу, скорочувалися всі три показники запалення: скупчення гною, кровотеча і втрата зубної тканини.

Дантисти висунули гіпотезу, що лікувальні властивостіі зеленого чаю для зубів і ясен полягають у змісті антиокислювача катехина, який допомагає регулювати запалювальну відповідь організму на бактерії періодонтіту. Таким чином, напій дозволяє запобігти загрозі не тільки хронічних запалювальних захворювань порожнини рота, що впливають на ясна і кісткову тканину зуба, але й уберегти здоров`я від прогресування інших хвороб, пов`язаних з періодонтітом: в першу чергу діабету та серцево-судинним розладам. Лікарі підкреслюють, що підтримка зубів і ясен в здоровому стані життєво важлива для всього організму, тому зелений чай може стати простим і ефективним способом профілактики багатьох проблем.

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