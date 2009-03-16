Житомирщина: епідпоріг перевищено у 7 районах та одному місті

На Житомирщині епідемічний поріг захворюваності на грип перевищено у семи районах області та місті Коростені.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Житомирської облдержадміністрації прес-релізі обласного центру здоров’я.

"За даними обласної санітарно-епідеміологічної станції, з 06.03 по 12.03.2009 року в області захворіло на грип та ГРВІ 8937 осіб", - сказано у прес-релізі. У переважній більшості випадків захворювання викликані вірусом грипу типу В.

Для запобігання поширення епідемії навчальний процес призупинено у 107 школах. В усіх лікувальних закладах Житомирської області введено карантин.

Проведення профілактичних заходів лише протягом останнього тижня дозволило на 13% знизити рівень захворюваності з ГРВІ.

У Житомирі через карантин з 10 по 21 березня призупинено навчальний процес у міських загальноосвітніх школах та інших закладах.