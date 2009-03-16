У Донецькій області від ГРВІ померла малолітня дитина

У місті Димитров Донецької області померла дитина віком 1 рік 8 місяців, у якої лікарі попередньо діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Як повідомила кореспондентовы УНІАН заступник головного санітарного лікаря Донецької області Тамара БЄЛОМЕРЯ, дитина захворіла 8 березня, по медичну допомогу батьки звернулися наступного дня, 9 березня. За її словами, у дитини були симптоми, характерні для ГРВІ, зокрема висока температура. «У дитини були симптоми респіраторної інфекції за тими скаргами, які розповідала її мама, по тому, що встигли побачити лікарі», - сказала Т.БЄЛОМЕРЯ, зазначивши, що дитина виховувалася в благополучній сім`ї. Вона зазначила, що перебіг хвороби в дитини, клінічна картина захворювання розвивалися дуже швидко. «Погіршення стану відбувалося дуже швидко, тому лікування результатів не дало», - сказала заступник головного лікаря, повідомивши, що 9 березня дитина померла.

За словами Т.БЄЛОМЕРІ, для того, щоб точно визначити, що стало причиною смерті дитини, здійснюють спеціальні медичні дослідження.