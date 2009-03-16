Темний шоколад допомагає при гіпертонії

Хороша новина для любителів шоколаду: темний шоколад знижує кров`яний тиск. Вчені Німеччини встановили, що для позитивного ефекту достатньо всього 2 цукерок темного шоколаду на день. Проте і тут є своє «але»: якщо перестараєтеся – заробите зайві кілограми.

Вчені провели експеримент і запропонували добровольцям протягом 18 тижнів з`їдати щодня 6 грам шоколаду. Причому одна половина людей ласувала темним шоколадом, інша – білим. На початку дослідження їх тиск складав в середньому 147 на 86. В кінці – в групі, яка вживала темний шоколад, тиск знизився до 120 на 80 і 139 на 89, а в групі, що вживала білий шоколад, – змін не виявлено.

Також було встановлено, що темний шоколад знижує кров`яний тиск, але не набагато. Втім, цього виявляється достатньо, щоб понизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань у гіпертоніків.

Passion.ru