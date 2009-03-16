Вінниччина: 70% сміттєзвалищ не відповідають санітарним вимогам

12:45, 16 березня 2009
Країна
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Ситуація у містах незадовільна

Із 40 організованих сміттєзвалищ, які функціонують у Вінницькій області, санітарним нормам не відповідають 28, що становить 70% від загальної кількості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управлінні з питань внутрішньої політики у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації, зазначивши, що санітарний стан багатьох населених пунктів Вінницької області є незадовільним.

Окрім 40 організованих сміттєзвалищ області, у селах Вінниччини функціонує 604 сміттєзвалища, з-поміж яких 212 не відповідають встановленим вимогам.

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