Грип в Україні активізується наприкінці березня-початку квітня

Медики допускають нову хвилю захворюваності на грип в Україні наприкінці березня - початку квітня.

Як пише «Газета по-киевски» (від 16 березня), про це повідомляє Київський центр грипу.

Видання зазначає, що вперше за 10 років київські школи не закривалися на карантин – епідемії грипу в столиці взимку не сталося, зате епідемія була в східних регіонах України.

Фахівець Центру грипу, академік Аркадій ФРОЛОВ назвав три основні чинники, через які не було масової захворюваності на грип у столиці: «Три чинники пояснюють, чому цього року в столиці не було епідемії грипу: насамперед, це аномально тепла погода. Під час холоду вірус грипу поводиться агресивніше. По-друге, новий штам вірусу грипу Брісбен виявився схожий на торішній, і, ймовірно, у людей спрацював так званий «перехресний імунітет», коли організм ніби «згадує» інфекцію і не дає бурхливої реакції. І третя причина – соціальна».

Тобто за його словами, невеликий підйом захворюваності співпав з періодом зимових канікул, безстрокових відпусток, як і з тим, що в той період з Києва люди стали масово роз`їжджатися по регіонах. Відразу ж після Нового року скоротилося число іногородніх у столиці, багато людей перейшли на неповний робочий тиждень, вільніше стало в громадському транспорті. Отже навіть якщо людина й захворювала, то перебувала вдома, а не на роботі і нікого не заражала, зазначив академік.

«Та й лікарняні листи виявилися багатьом ні до чого, ось тому цифри вийшли не такими, як чекали епідеміологи», - додав А.ФРОЛОВ.

Разом з тим, медики все одно не радять розслаблятися. Як сказав А.ФРОЛОВ, наприкінці березня очікується різке похолодання, і вірус грипу В може активізуватися, отож хвиля захворюваності може накрити Київ наприкінці березня – початку квітня. Таке вже траплялося, іноді хвиля йшла на спад лише в травні, додав фахівець.