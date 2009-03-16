Стрес під час вагітності загрожує викиднем

Жінки, які відчувають важкий стрес на перших місяцях вагітності, піддають серйозній небезпеці свою дитину: у новонародженого може розвинутися шизофренія.

Команда вчених з Університету в Манчестері провела аналіз стану здоров`я 1,38 мільйона людей, що з`явилися на світ в період з 1973 по 1995 роки. Виявилось, що ризик шизофренії та інших психічних захворювань на 67% вище у тих, чиї мами відчували стрес на першому триместрі вагітності.

Одержані дані ще раз підтвердили теорію про те, що психологічний стан мами має велике значення навіть для ще ненародженої дитини.

Попередні дослідження в цій області показали, що стрес під час вагітності збільшує ризик передчасних пологів.

Passion.ru