Спорт розвиває пам'ять

Досліди на мишах довели, що фізичні вправи розвивають просторову пам`ять і збільшують об`єм гіпокампу гризунів; нове дослідження, проведене фахівцями з Університету Ілінойса в Урбані-Шампейн і Піттсбургського університету (обидва - США), виявило існування залежності аналогічного характеру у літніх людей.

В експериментах взяли участь 165 добровольців у віці від 59 років до 81 року. Спочатку дослідники за загальним станом кардіореспіраторної системи визначили, в якій фізичній формі знаходяться волонтери. Потім був проведений сеанс магнітно-резонансної томографії, і у експериментаторів з`явилися дані про об`єми правого і лівого гіпокампів всіх 165 літніх людей. На завершуючому етапі вчені провели серію тестів на просторове мислення.

Аналіз одержаної інформації дозволив зробити висновок про те, що результати, що демонструвалися учасниками в певних тестах, визначаються їх фізичним станом

При цьому залежність розміру гіпокампу від фізичної форми виявилася значно більш вираженою.

"Якщо відкинути дані за обсягами гіпокампів, у нас все одно залишається істотна залежність між фізичною підготовленістю людини та функціонуванням її пам`яті, нехай навіть і пам`яті одного конкретного типу", - резюмує професор Арт Крамер з Університету Ілінойса, що очолював дослідження. "Ми зробили дійсно важливе з практичної точки зору дослідження, оскільки воно доводить наявність зв`язку між способом життя людини і темпами скорочення розмірів мозку, - вторить колезі професор Кірк Еріксон, що керував роботами з боку Піттсбургського університету. - По суті, зберігаючи хорошу фізичну форму, ви зберігаєте на колишньому рівні здібності до запам`ятовування та навчання.

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