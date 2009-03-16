Вінниччина: у 2008 від проб Манту відмовилися батьки 41 тисячі дітей

У Вінницькій області минулого року від проведення туберкулінових проб Манту відмовились батьки 41 тис. дітей.

Про це повідомило головне управління з питань внутрішньої політики у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно повідомлення, також у 2008 році від профілактичних щеплень у Вінницькій області відмовилось близько 9 тис. дітей та підлітків.

Обсяги профілактичних щеплень проти більшості інфекційних захворювань у області виконані в незадовільних об’ємах, особливо серед дітей першого року життя. Проти кашлюку, дифтерії та правця щеплено 63,8% дітей, проти поліомієліту - 75,3%, проти гемофільної інфекції - 55,1%, проти гепатиту В –74,5%.

У 2008 році на Вінниччині зареєстровано 988 нових випадків активного туберкульозу всіх локалізацій, що становить 62,0 випадки на 100 тис. населення проти 59,0 випадків у 2007 році.

По рівню захворюваності на туберкульоз Вінницька область займає 6 рангове місце в державі, де показники найнижчі.