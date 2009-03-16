Людський організм може протистояти ВІЛ-інфекції без ліків

Учені зі США досліджували особливості роботи імунної системи хворих із ВІЛ-інфекцією, що повільно прогресує, і виявили здатність організму боротися з вірусом шляхом комбінації різних антитіл. Результати їх досліджень може бути використано в розробці ліків від СНІДу.

Ученим вже давно було відомо про існування ВІЛ-інфікованих із захворюванням, що дуже повільно прогресує. Імунна система таких хворих, які становлять від 10 до 20% всіх хворих, виробляє велику кількість антитіл, однак до останнього часу вчені нічого не знали про ефективність їхньої роботи зі знищення небезпечних вірусів.

Нассенцвейгу вдалося показати, що антитіла, які виробляються імунною системою таких хворих, сильно відрізняються один від одного, а завдання щодо знищення вірусів виконують спільно, атакуючи різні ділянки на поверхні вірусів. При цьому жодне із виявлених антитіл не в змозі протистояти вірусам поодинці.

Велика кількість різних антитіл безсилі протистояти вірусу поодинці, однак створюють серйозну перешкоду для розповсюдження ВІЛ, діючи спільно

Такий підхід дозволяє імунній системі протистояти одразу декільком генетичним варіантами вірусу імунодефіциту, що швидко еволюціонує, і запобігати масовому розповсюдженню його нових форм по організму.

Автори публікації вважають, що безуспішні спроби знайти ліки від СНІДу, які світове медичне співтовариство робить уже понад 25 років, зумовлено саме стараннями підібрати якийсь один тип антитіл, що гарантовано знищують ВІЛ.

РИА Новости