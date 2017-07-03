Президент підписав закон про державний контроль щодо безпечності харчових продуктів

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових продуктів і кормів, здоров'я та благополуччя тварин» (№ 0906). Раніше 251 народний депутат підтримав в повторному другому читанні і в цілому даний закон, повідомляє Держпродпотребслужба.

Читайте такожЕксперти розповіли, чому в Україні небезпечно купувати рибні продукти

Даний Закон є важливим кроком у сфері реформуванні української системи державного контролю безпечності харчових продуктів - він затверджує базові принципи європейської системи державного контролю безпечності харчових продуктів в Україні.

Прийнятий Закон передбачає запровадження зовнішнього щорічного аудиту компетентного органу (Держпродспоживслужби), до якого, в тому числі, залучатимуться представники громадськості; обмежується коло осіб, яким можуть делегуватися повноваження щодо здійснення державного контролю; запроваджується фіксований розмір штрафу за відповідний вид порушення тощо.

Також документ запроваджує серйозні зміни у системі держконтролю - перевірки операторів ринку без попередження, запровадження ризик-орієнтованого підходу (оцінка ризику повинна супроводжувати кожен важливий крок діяльності як компетентного органу, так і бізнесу), фаховий державний контроль, вичерпний перелік питань для перевірки, механізм пом’якшення відповідальності щодо певних порушень.

Основні положення даного Закону набудуть чинності після 9-місячного перехідного періоду, протягом якого необхідно розробити та прийняти близько 40 підзаконних актів, щоб повністю привести українську систему державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів у відповідність до директив та регламентів Європейського Союзу.