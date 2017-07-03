Громадська рада ініціює впровадження доплат для лікарів, які працюють у "сірій зоні"

Як повідомили УНІАН у МОЗ, представники громадськості ініціювали впровадження норми щодо фінансових доплат лікарям, які працюють у прифронтовій зоні.

Заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк підтримав цю ідею та наголосив, що проблему роботи медиків в «сірій зоні» потрібно розглядати окремо від загальних змін в галузі, вивчивши можливість впровадження коефіцієнтів.

Він наголосив, що система охорони здоров’я переходить на ринкову модель.

"Найтяжче - це перехід системи на оплату за послугу. Це є ядро законодавства, яке ми розробили, і ядро реформи. Ми всі повинні звикнути, що медичні послуги мають свою вартість, і на ті кошти, які є в бюджеті, ми будемо повністю або частково їх покривати», - сказав Ковтонюк.

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Також члени Громадської ради запропонували міністерству розробити навчальні програми для лікарів, які в ході реформи та під час перепрофілювання медзакладів мали б можливість змінити лікарську спеціальність чи набути додаткових навичок. Це допоможе уникнути звільнень лікарів, навантаження на яких буде занадто низьким.