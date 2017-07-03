Психологи штабу Ахметова допоможуть у реабілітації дітей із зони АТО

Діти із зони бойових дій, які візьмуть участь у проекті Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Мирне літо – дітям Донбасу», зможуть не тільки оздоровитися в літньому таборі, а й пройти психологічну реабілітацію. Для цього з ними працюватимуть психологи, які через ігрову активність, майстер-класи та арт-терапію допоможуть хлопцям здолати травми війни.

Читайте такожЧерез конфлікт на Донбасі допомоги потребує 1 мільйон українських дітей – ЮНІСЕФ

Психологи штабу, які пройшли навчання за курсом «Травма війни», будуть надавати підтримку дітям, які приїдуть на відпочинок. Понад 3 000 дітей вже отримали таку допомогу в рамках проекту «Мирне літо – дітям Донбасу». У 2017 році планується оздоровити 500 дітей з Донбасу.

За кожною зміною закріплено 3 психолога, які будуть відслідковувати і, при необхідності, коригувати психоемоційний стан дітей. Для того, щоб діти, які пережили воєнні події або постійно проживають у зоні військового конфлікту, могли пройти психологічну реабілітацію, будуть проводитись групові та індивідуальні заняття.

За словами координатора Психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Марини Сорокіної, проект "Мирне літо - дітям Донбасу" створено для дітей, які побачили війну своїми очима.

"Таким дітям вкрай необхідний відпочинок далеко від гуркоту снарядів. Це допоможе їм повірити в те, що їхнє дитинство може бути спокійним, мирним, повним радості та безтурботності. Адже саме таким має бути початок життя кожної людини. Психологи Штабу докладуть всіх зусиль, щоб стабілізувати психоемоційний стан дітей, підвищити у них стресостійкість і знизити рівень тривоги і страху. У дітей буде можливість познайомитися з новими друзями, отримати заряд позитивної енергії», - зазначила Сорокіна.