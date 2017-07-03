До законопроекту про медичну реформу депутати подали майже 900 правок - МОЗ

886 правок від 76 депутатів на 328 сторінках подали до законопроекту №6327 «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів», повідомили УНІАН у МОЗ.

Читайте такожБогомолець виступає проти ухвалення урядового законопроекту щодо державних фінгарантій надання медпослуг

Законопроект готується до другого читання та має бути винесений на розгляд Верховної Ради до закінчення поточної сесії, заявив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, коментуючи перебіг підготовки документу.

«Цифра 886 не повинна лякати, адже це кількість змін в тексті, а не кількість принципово нових ідей. Останніх буде не так багато, але по них повинна відбутися чесна розмова», – наголосив Ковтонюк.

Переважна більшість правок стосуються обсягів покриття медичних послуг за рахунок державного бюджету, діяльності Національної служби здоров'я, умов для розвитку приватного медичного страхування та ін.

Команда МОЗ вже проаналізувала правки та свою позицію озвучить на першому засіданні робочої групи на базі комітету Верховної ради з охорони здоров'я, яке відбудеться сьогодні.