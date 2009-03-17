Симптоми алкоголізму: перевір себе
Питання від МОЗ США
За канонами американського Міністерства охорони здоров`я, алкоголіком вважається та людина, яка:
відчуває постійну тягу до випивки
не може обмежити себе в процесі вживання алкоголю
відчуває фізичний потяг до алкоголю (відмова від випивки призводить до появи різних симптомів, наприклад, нежиті, потінню, тремтінню в ногах і ін.)
Вироблене звикання до алкоголю, потребує постійного збільшення дози спиртного.
Традиційно американськими медиками для визначення активності людини при вживанні спиртного використовувалася серія спеціальних питань. МОЗ США рекомендоване наступне опитування:
Чи п`єте Ви наодинці?
Чи намагаєтеся знайти привід для випивки?
Чи потрібна Вам часта випивка лише для того, щоб нормально функціонувати? Чи здатні Ви зменшити об`єми споживання спиртних напоїв або припинити випивку?
Чи ставала Ваша випивка причиною насильства?
Чи п`єте Ви таємно від інших?
Чи викликають у Вас гнів заперечення проти Вашої випивки?
Чи змінилися Ваші харчові вподобання?
Чи стали Ви менше стежити за своїм зовнішнім виглядом?
Чи тремтять у Вас руки вранці?
Позитивна відповідь на п`ять і більше таких питань показує, що людина перебільшує з алкоголем і в найближчому майбутньому у неї може розвинутися алкоголізм.
Точних даних про рівень розповсюдження алкоголізму в США (як і в решті всіх країн світу) не існує, відповідна статистика зазвичай виходить за рахунок аналізу історій хвороби і соціологічних досліджень. Крім того, в різних штатах існують різні допустимі норми вживання спиртного.
Прийнято вважати, що приблизно половина дорослих жителів США вживає алкоголь, причому 15% жителів країни входять до зони ризику - тобто, вони вживають більше випивки, ніж слід. Приблизно 5-7% чоловіків і 3-5% жінок можуть бути визнані алкоголіками.