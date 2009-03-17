Оптимістично настроєні жінки живуть добре і довго

У оптимістично настроєних людей міцніше здоров`я, і живуть вони довше. Про це йде мова в дослідженні, в якому взяло участь 100 тис. жінок.

Їх попросили заповнити анкети з питаннями про риси їх характеру, а потім вивчали протягом восьми років. У жінок, що вважали себе оптимістками, було на 30% менше шансів померти від захворювань серця, та й узагалі, смертність серед них з тих або інших причин була нижча, ніж у песимісток. Ряди жінок , що похмуро дивляться в майбутнє помітно порідшали, а їх шанси померти від раку були на 23% більше. Автор дослідження американський лікар Хіларі Тіндл вважає, що оптимісти мають менш виражену фізичну реакцію на стрес або точніше виконують поради лікарів. Вони краще стежать за своїм здоров`ям і, внаслідок цього, довше живуть. Згідно даним інших дослідників, оптимістам часто щастить у бізнесі. Вивчення анкет респондентів показало, що оптимісти віддають роботі більше часу, а їх інвестиції відрізняються цілеспрямованістю: в основному оптимісти вважають за краще вкладати засоби в цінні папери. Як правило, вони володіють великими заощадженнями, розумно розпоряджаються своїми кредитними картками і розраховують вийти на пенсію набагато пізніше, ніж більшість їх ровесників.

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