Холодні руки - ознака серйозних захворювань

Ви відмітили, що у вас постійно холодні руки? Не варто шукати причину цього в погоді, зверніть скоріше увагу на своє здоров`я, радять лондонські вчені.

Річ у тім що дуже часто холодні руки є ознакою якого-небудь захворювання. Серед жінок таке явище зустрічається частіше, ніж серед чоловіків. Так, статистика показує, що на постійно холодні руки скаржаться 9 з 10 представниць слабкої статі.

Що може стати причиною такого явища? Перш за все, холодні долоні є ознакою захворювань внутрішніх органів. Також це явище може з`явитися після прийняття деяких медикаментів.

Але є й серйозніші причини: аутоіммунні хвороби, захворювання серця і шлунково-кишкового тракту.

Тому вчені попереджають: якщо ви постійно помічаєте, що ваші руки холодні, обов`язково пройдіть повне медичне обстеження.

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