Сім дивовижних ГМО-фруктів та овочів

Як з`явилися ГМО- Генетично змінені утворення - так виникла одна з найбільших суперечок нашого часу. Наприклад, прихильники цього процесу вказують на чудові можливості насиченого живильною речовиною харчування і тим самим рішення світового голоду, тоді як критики бояться невідомих ефектів на людське здоров`я.

Але безвідносно думки щодо цього питання, ясне одне: деякі генетично змінені плоди та овочі викликають сильний інтерес!Щоб боротися з заразою, треба знати її в обличчя, тому сайт dream.orzu.uz вирішив опублікувати - 7 найцікавіших прикладів:

1. Graisins - гігантська родзинка Ця родзинка, була генетично перезапрограморована так, щоб стати значно більше її нормального розміру. Це дуйство було проведене національним Інститутом Японії Генетики, для цього закладу не є дивовижними дані про національну любов до великих плодів всіх видів. Не знаю наскільки смачна ця родзинка, але здивує гостей точно!

2. Grapples - Яблоград Це продукт проекту, що спочатку фінансується

ЮНІСЕФ, і створений для підтримки допомоги країнам третього світу. Це напівфрукт, напівягода - генетичне схрещування між виноградом і яблуком. Плід має розмір і форму яблука, а структуру винограду, при цьому в нього є аромат від обох "батьків". При його споживанні ви можете забезпечити могутню дозу вітаміну C.

3. pluot - Абрислив Як відомо сливи та абрикоси - чудові плоди самі по собі, але об`єднані один з одним в єдине ціле, вони формують генетично змінене задоволення, відоме тепер як pluot. Його описують як "дуже соковитий і смачний плід", цей продукт насичений вітаміном C і при цьому не має натрію та холестерину.

4.Tangelo - Грейпдарін Якщо ви не можете вибрати між мандарином або грейпфрутом, то вам більше не доведеться мучитися! Тепер любителі цитрусових можуть одержати найкраще від обох плодів з цим солодким гібридом, який має велику вагу і мінімум волокон, вітаміном C, і трохи їдким смаком.

5. Colorful carrots - Різнокольорова морква Звичайна морква дуже корисна. Барвиста, генетично-змінена морква може мати велику кількість кальцію. Два дослідники створили моркву, яка дозволяє людям поглинати на 40 % більше кальцію ніж при споживанні нормальної моркви, при тій самій кількості ваги.

6.Diabetes - fighting lettuce Діабет - одна з найнебезпечніших для життя хвороб. Життя з цим захворюванням, як мінімум означає щоденні, та іноді болючі ін`єкції інсуліну . Професор Генрі Данілла створив генетично змінену породу салату, який несе ген інсуліну. Осередки салату захищають інсулін на його проходженні через травний трактат, і коли інсулін досягає кишечника, організм одержує природно створений інсулін .

7. Lematos - Лемадор Погодьтеся, що лимон і помідор - це неприродна пара, практично як дельфін і русалка. Але видно цю чудову пісню, ніколи не чули ізраїльські дослідники, тому їх не зупинив цей факт і вони створили Lemato! На відміну від багатьох інших генетично змінених плодів та овочів, які були створені перш за все з причин здоров`я, лемадор здається, що був виключно експериментом, щоб визначити, чи було можливо примусити помідори мати аромат лимонів. Щось вийшло.

news.open.by