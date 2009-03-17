Які домашні тварини небезпечні

Важко знайти сім`ю, в якій не було б домашніх улюблнеців. Найчастіше це кішки або собаки, але зустрічаються й гризуни - хом`яки, білі миші та щури, морські свинки, а також канарейки та папуги, акваріумні рибки, черепахи. Але, на жаль, нерідко захоплені господарі й не підозрюють, що контакт з братами меншими може таїти серйозну небезпеку для здоров`я.

Так, якими ж хворобами можна заразитися від тварин?

Токсоплазмоз. Основними переносниками захворювання є представники сімейства котячих, які отримують його збудників – так званих ооцист - зазвичай від гризунів. Недуга вражає нервову систему, м`язи, лімфатичні вузли. Особливо небезпечний для вагітних – можливе інфікування плоду. Тому, якщо в домі кішка, ще до того як планувати вагітність, необхідно здати аналіз на токсоплазмоз. Лікують його за допомогою медикаментів, а також імунною і хіміотерапії. Для профілактики

необхідно дотримуватись заходів особистої гігієни і регулярно чистити котячий туалет.

Феліноз (у просторіччі – «хвороба котячої подряпини»). Навіть якщо кішка виглядає здоровою, в її організмі можуть бути збудники різних хвороб. Якщо тварина вас подряпає, мікроби можуть потрапити у вашу кров. Відомо немало випадків, коли людина, подряпана кішкою, одержувала зараження крові, запалення лімфатичних вузлів, і лікування було довгим і важким, не кажучи вже про небезпеку для життя.

Сальмонельоз. Ця кишкова інфекція може бути смертельно небезпечною для людини. Сальмонели добре приживаються в організмі кішок і собак.

Гельмінтоз (у просторіччі – глисти). Буває декількох різновидів. Якщо у вас є кішка або собака, то дуже велика вірогідність того, що ви заражені глистами (гельмінтами). Щоб вигнати їх з організму, потрібно приймати спеціальні препарати (і тварині давати їх теж). Глисти приносять масу неприємностей – біль у животі, свербіння в задньому проході та багато іншого. Існують також страшилки про солітера – черв`яка, який заселяється всередині людини, зростає до величезних розмірів і пожирає все, що їсть людина. Звичайно, це сильне перебільшення, але при ознаках наявності глистів необхідно здати аналізи і прийняти заходи.

Сказ. Це одне з найстрашніших захворювань, якими можуть «нагородити» тварини. Гостра вірусна інфекція призводить до необоротного враження центральної нервової системи. Передається, як правило, через укуси. Якщо вас або вашого улюбленця вкусили кішка або собака з ознаками сказу (їх неважко розпізнати: дуже агресивна поведінка, висунутий язик, постійна спрага, на певній стадії – млявість), або тварина, що вкусила, здається вам підозрілою, слід тут же, не відкладаючи, звернутися до лікаря або ветеринара, який призначить уколи.

Орнітоз. Джерелом хвороби можуть стати домашня птиця (найчастіше це хвилясті папуги). Збудниками є хламідії. Зараження відбувається повітряно-краплинним шляхом. Вражаються легені і центральна нервова система.

Як же уникнути зараження від тварин?

- Завівши домашнього улюбленця, спочатку переконайтеся, що він абсолютно здоровий. Вимагайте у господарів і продавців ветеринарний паспорт, або самі покажіть тварину ветеринарові. Ніколи не беріть тварину в

дім якщо вам здається, що вона хвора.

- Собакам і кішкам потрібно вчасно робити всі щеплення. Навіть якщо тварина не виходить на вулицю, пам`ятайте, що ви самі можете служити джерелом зараження, наприклад, принісши збудників хвороби з вулиці на ногах.

- Не годуйте тварин сирим м`ясом. Воно нерідко буває інфіковано.

- Якщо ви гуляєте з твариною, стежте за тим, щоб вона не підбирала їжу на вулиці. Якщо кішка з`їсть інфікованого гризуна, вона легко може заразитися токсоплазмозом або іншим захворюванням, і разом з тим заразити вас.

- Після кожного фізичного контакту з тваринами необхідно мити руки.

- По можливості не цілуйте кішку або собаку і не дозволяйте їй облизувати ваше лице. Із слиною тварина може передати вам заразу. Ризик зменшується, якщо улюбленцеві наперед зроблені прививки.

- Прибирання квартири проводьте обов`язково із застосуванням дезинфікуючих засобів, надягаючи при цьому захисні рукавички.

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