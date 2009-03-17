Соки підвищують рівень захворювань?

З`їдати одне яблуко дуже корисно для здоров`я, тоді як стакан яблучного соку підвищує ризик захворювання на діабет.

Наприклад, як з`ясували дослідники з школи медицини Гарвардського університету (США), у жінок, що випивають по 3 стакани яблучного соку щодня, шанси захворіти діабетом II типу за місяць зростають на 15%! А апельсиновий сік, який ми так любимо пити вранці, ще «підступніший» - на чверть, якщо вживати його щодня, підвищується ризик виникнення не тільки діабету, але й ожиріння. Те ж відноситься і до інших фруктових соків, запевняють фахівці.

Причину такої дії фруктових соків медики бачать у тому, що при великій кількості цукру (не забувайте, що всі фрукти багаті на цукор) і нестачі клітковини в соках, рівень цукру в крові у тих, хто п`є його часто, неминуче підвищується.

Але якщо замість соку їсти фрукти у натуральному вигляді, то вірогідність розвитку діабету знижується - клітковина (волокна і пектини) уповільнює засвоєння цукру.

Тому фахівці наполегливо рекомендують вживати фрукти в натуральному вигляді, а пити - чисту бутильовану воду, пише veslo. Їсти фрукти - краще окремо - через годину після (або за годину до) основної їжі. Тільки правильний підхід до харчування сім`ї допоможе запобігти проблемам зі здоров`ям у майбутньому.

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