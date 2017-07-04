В Україні істотно зросли показники захворюваності на кір - МОЗ



В Україні за останній місяць істотно зросли показники захворюваності на кір.

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, у червні 2017 року на кір захворіли 473 людини, що майже подвоїло кількість хворих з початку року до 962. Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській та Одеській областях.

Спалахи захворювання у червні реєструвалися у Тернопільській та Чернівецькій областях.

За півроку цього року в Україні сталося 15 спалахів кору.

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Понад 70% захворілих (697 осіб) діти та підлітки.

В Івано-Франківській області у червні захворіли 253 людини у, 167 – в Одеській області, у Тернопільській – 48 та Чернівецькій – 5.

Загалом за шість місяців 2017, на Івано-Франківщині зареєстровано 520 випадків кору, 344 випадки в Одеській області, 48 у Тернопільській, 11 у Дніпропетровській, 9 у Вінницькій, 8 у Чернівецькій та поодинокі випадки у Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській областях та в Києві.

Кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Вона проявляється високою температурою, нежитем, кашлем, висипом, іноді до симптомів додаються блювання і пронос. Кір небезпечний тим, що може ускладнитися пневмонією чи викликати ураження головного мозку.

Специфічного лікування проти кору не існує, найдієвішою профілактикою захворювання є вакцинація. У МОЗ завірили, що вакцина проти кору наявна в усіх медичних закладах країни і закликали батьків вакцинувати дітей згідно з календарем профілактичних щеплень.