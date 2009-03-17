Смертність в Україні від меланоми - 95%

Смертність в Україні від меланоми становить близько 95%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомила доктор медичних наук, професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, вона особисто оглянула 130 дітей-сиріт, які належать до групи ризику і можуть захворіти на меланому (онкологічне захворювання шкіри). О.БОГОМОЛЕЦЬ зауважила, що всі ці діти будуть перебувати під наглядом спеціалістів Інституту дерматології і косметології, а при потребі їх безкоштовно прооперують.

На Прикарпатті під час Всеукраїнського благодійного марафону здоров`я Ольги Богомолець зроблено безкоштовні медичні огляди дітей-сиріт з множинними, антиповими та великими родимками за допомогою єдиного в Україні епілюмінісцентного дерматоскопа.

Також в Івано-Франківській обласній філармонії О.Богомолець дала благодійний концерт, на якому виконала романси на вірші Ліни Костенко, Євгена Сверстюка та на власні вірші.

Голова Оргкомітету з проведення дитячих діагностичних оглядів, заступник голови облдержадміністрації Василь ГЛАДІЙ подякував О.БОГОМОЛЕЦЬ за благодійництво і висловив сподівання на тісну співпрацю Прикарпаття із Інститутом дерматології і косметології (м. Київ).

Довідка УНІАН. Всеукраїнський благодійний марафон здоров`я Ольги Богомолець проходить за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Мета марафону - допомога дітям-сиротам і дітям із малозабезпечених родин, що потребують сучасної онкологічної медичної допомоги.

В Івано-Франківській області діє 23 школи-інтернати.