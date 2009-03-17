Вживання цукру старить організм

Відомо, що життя тварин можна продовжити, якщо обмежити вживання калорій, що надходять з цукром. Тепер вчені виявили, що на старіння впливає не сам цукор, а здатність клітин відчувати його присутність.

Вони давно виявили зв`язок між кількістю калорій та процесами старіння. Наприклад, миші, вживаючи на 50% калорій менше, ніж зазвичай, можуть прожити довше на 40%.

Вчені з Університету Монреалю під керівництвом професора в області біохімії Луіса Рокешо виявили, що блокування гена рецептора глюкози в клітинах дріжджів, продовжує життя так, ніби мікроорганізми сиділи на дієті з низьким змістом глюкози. Доля клітин залежить не від того, що вони вживають, а від сприйняття їжі.

Датчики на поверхні клітин виявляють присутність живильних речовин і ламають їх молекули, перетворюючи на енергію. Вивчення цього процесу показало, що саме продукт переробки цукру відповідає за старіння. Проте команда Рокешо спростувала це в експерименті з дріжджами, клітини яких дуже нагадують людські.

Тривалість життя клітин дріжджів росла при зниженні кількості глюкози, що надходила до них. Тоді вчені вирішили з`ясувати, чи впливає на тривалість життя клітин зменшення їх здатності проводити енергію або зменшення чутливості рецепторів до глюкози.

Виявилось, що осередки, які не приймають глюкозу як джерело енергії, все одно старіють від її споживання. Блокування датчика, що вимірює рівні глюкози, збільшувало тривалість життя клітин.

Дослідження відкриває нові шляхи лікування захворювань, пов`язаних зі старінням клітин і неправильним харчуванням.

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