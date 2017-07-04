В Україні реалізуватимуть пілотний проект для ефективного лікування хворих на мультирезистентний ТБ

Пілотний проект для хворих на мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) з Київської, Миколаївської та Львівської областей відпрацьовуватиме надання пацієнт-орієнтованого пакету послуг на стаціонарному та амбулаторному етапах лікування.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, допомога хворим на ТБ реалізовуватиметься в рамках проекту "Виклик туберкульозу" (Challenge TB) за підтримки Агенції з міжнародного розвитку США USAID.

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Супроводжування лікування 200 пацієнтів відбуватиметься і стаціонарному, і на амбулаторному етапах. Проект триватиме з жовтня 2017 до березня 2018 року.

На стаціонарному етапі буде складатись індивідуальний портрет кожного хворого та план надання послуг для покращення ефективності лікування. Спеціалісти проводитимуть оцінку потреб пацієнта та ризиків відриву від лікування. У межах проекту пацієнт отримуватиме повну інформацію про своє лікування, за потреби, надаватимуться юридичні послуги (оформлення паспортів, груп інвалідності).

Людина зможе обирати, де отримати послуги після виписки зі стаціонару. За 3 тижні до виписки зі стаціонару перелік потреб пацієнта оновлюватимуть та переглядатимуть план надання необхідних послуг. Під час проекту буде здійснюватись аналіз співвідношення витрат на затрачені послуги та їх результату. На практиці відпрацюють найвдаліші моделі надання послуг хворим з МРТБ для подальшого втілення їх в усій країні.

За поширеністю мультирезистеного туберкульозу, Україна є світовим лідером. У 2016 році в Україні було зареєстровано 8709 випадків мультирезистеного ТБ.

Швидкі темпи розповсюдження МРТБ в Україні є загрозою для сусідніх країн європейського регіону. Боротьба з ТБ – предмет міжнародних зобов’язань нашої країни в частині виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.