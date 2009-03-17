Дніпропетровщина: відкрито сучасний пологовий будинок

На Дніпропетровщині після реконструкції розпочала роботу перша черга акушерсько-педіатричного комплексу, вартість якої складає близько 50 млн. грн., у тому числі медичного обладнання - понад 20 млн. грн, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я.

На реконструкцію будівель було виділено 25 млн. грн. з міського бюджету, отриманих від продажу комбінату “Криворіжсталь”, 10 млн. грн. - з державного бюджету та 14,8 млн. грн. - з міського бюджету розвитку.

До першої черги входять: пологове відділення на 40 ліжок, відділення патології вагітних на 40 ліжок, гінекологічне відділення на 40 ліжок, жіноча консультація, центральне стерилізаційне відділення, харчоблок, котельня. Розпочато монтаж сучасного медичного обладнання вартістю 12,8 млн. грн.

Головним управлінням охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації для оснащення перинатального центру у м. Кривий Ріг виділено медичне та діагностичне обладнання, апарат керуючої і допоміжної штучної вентиляції легенів “Фаза-21”, відсмоктувач хірургічний, дозатор автоматизований шприцьовий, монітори пацієнта, пульсоксиметр, кольпоскоп МК 300.

Друга черга реконструкції передбачає відкриття відділень патології новонароджених, реанімації новонароджених, баклабораторії, пральні, дезкамери.

Введення в експлуатацію акушерсько-педіатричного корпусу дасть можливість підвищити якість надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим Дніпропетровщини.