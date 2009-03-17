На Волині 2009 рік оголошено «Роком допомоги особам з вадами зору»

На Волині місцева влада розпочала активні дії в напрямку розв’язання проблем людей з вадами зору, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

Головою Волинської облдержадміністрації Миколою Романюком видано Розпорядження №28 "Про оголошення в області 2009 року – Роком допомоги особам з вадами зору". Суттєве сприяння у вирішенні зазначеної проблеми надає також Всеукраїнський благодійний фонд "Серце до серця", який у 2009 році проводить благодійну акцію "Почуйте всі!" щодо допомоги дітям з вадами зору.

На Волині, як і в кожній області України, утворено Штаб Всеукраїнського благодійного фонду "Серце до серця", організовується волонтерський рух по збору благодійних коштів та подальшої закупівлі діагностичного офтальмологічного обладнання для обласної дитячої лікарні, міських та районних кабінетів охорони зору. Терміни проведення акції визначені Штабом 4-10 травня 2009 року з фіналом проведення акції 9-10 травня ц.р.

Нагадаємо, за кошти, зібрані волонтерами під час благодійної акції у 2008 році, закуплено цінне офтальмологічне обладнання: проектор АСР-8ЕМ та офтальмоскоп “НЕІNE Omega – 500”. Ці апарати вкрай необхідні для проведення обстеження очей у недоношених новонароджених дітей та своєчасного виявлення та попередження такого тяжкого ускладнення, як ретинопатія недоношених, що загрожує сліпотою.

Головний дитячий позаштатний офтальмолог Управління охорони здоров’я Волинської ОДА Маргарита Потягайло висловила подяку всім небайдужим людям, які допомогли провести акцію, здали благодійні кошти на придбання обладнання для маленьких пацієнтів та закликала широку громадськість відгукнутись на проведення акції "Почуйте всі!" у 2009 році.