ПРООН надала Україні партію ліків проти ботулізму

Сьогодні в Україну доставили партію ліків проти ботулізму, перші 25 курсів для формування базового запасу антитоксину канадського виробництва надала Програма розвитку Організації Об'єднаний Націй (ПРООН) як гуманітарну допомогу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун та директор представництва ПРООН в Україні Янтомас Хімстра.

Хімстра наголосив, що ПРООН готова й надалі співпрацювати з МОЗ.

“Наш досвід у закупівлі ліків допоміг швидко та ефективно закупити високоякісний антитоксин, і ми готові продовжити нашу підтримку українців, забезпечити наявність життєво необхідних ліків у будь-який момент, найкращої якості та за якомога нижчою ціною”, - додав директор ПРООН в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак заявила, що в Україні існують величезні проблеми з наявністю сироватки проти ботулізму.

Минулого року в Україні було зафіксовано 105 випадків ботулізму, з них 12 смертельних.