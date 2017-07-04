Ухвалено постанову щодо перехідного періоду у закупівлях лікарських засобів

Сьогодні Уряд ухвалив постанову, що передбачає запровадження перехідного періоду для завершення процесу закупівлі лікарських засобів, повідомили УНІАН у МОЗ.

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Міністерство охорони здоров’я України розробило проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333». Мета документу – надати закладам і установам охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, перехідний період для завершення процедури закупівлі лікарських засобів, що були розпочаті в поточному періоді відповідно до порядку та вимог, що діяли на той час.

Постанова передбачає перенесення на 1 вересня 2017 року вимоги щодо здійснення замовниками процедури закупівель лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та включені до Національного переліку основних лікарських засобів.

Крім того, з 1 січня 2018 року запрацює вимога щодо першочергового обов’язкового задоволення 100% потреби в лікарських засобах, включених до Національного переліку основних лікарських засобів, для можливості здійснення закупівлі лікарських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні і не включені до Національного переліку основних лікарських засобів.

Постанова передбачає також виправлення технічних помилок у тексті, перегляду форм випуску та сили дії деяких лікарських засобів у новій редакції Національного переліку основних лікарських засобів.

МОЗ України підготувало наказ «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» з метою раціонального планування потреби закладів охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, та ефективності витрат бюджетних коштів при закупівлі та відшкодуванні вартості лікарських засобів.

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Також міністерство розробило проект наказу «Про затвердження Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів».