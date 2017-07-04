У цьому році на ботулізм захворіли 76 осіб, з них 8 померли - МОЗ

У цьому році в Україні на ботулізм захворіли 76 осіб, з них 8 померли

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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Вона зазначила, що упродовж останніх місяців в Україні спостерігається збільшення кількості випадків захворюваності на ботулізм: з початку 2017 року захворіло 76 осіб, з яких 8 померли.

"Сьогодні в Україну доставили партію ліків проти ботулізму, перші 25 курсів для формування базового запасу антитоксину канадського виробництва", - сказала Супрун.

За її словами, партія ліків дозволить формувати базовий запас, що буде використано для негайного лікування нових хворих.

"Сироватки зберігатимуться у МОЗ та в разі потреби будуть перевезені у регіони в найкоротші строки. Протиботулістична сироватка дасть змогу врятувати десятки пацієнтів... Але я також закликаю українців оберігати власне здоров'я та не споживати продукти харчування сумнівної якості, адже запобігти захворюванню значно краще, аніж ліквідовувати нищівні наслідки для здоров'я”, - сказала Супрун.