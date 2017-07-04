МОЗ створив інтерактивну карту пляжів України: де не варто купатися
Карта пляжів поки невелика, але оновлюється щотижня.
Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я опублікував інтерактивну карту, на якій позначені нерекомендовані для купання пляжі та рекреаційні зони в Україні.
У повідомленні наголошується, що якість води в межах цих пляжів не відповідає стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).
Читайте такожГубернатор Нью-Джерсі закрив безкоштовні пляжі і відпочив із сім'єю на одному з них
Карта оновлюється щотижня. На даний момент заборонено купатися на:
- пляжі Чорторий у Деснянському районі Києва;
- пляжі Правий берег в Запоріжжі;
- пляжі Приморського району Маріуполя;
- пляжах Стрілка і Чайка в Миколаєві;
- пляжі Райдуга в Первомайську.
Як повідомляв УНІАН, на столичних пляжах чергують 120 представників пляжного патруля.