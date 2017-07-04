МОЗ створив інтерактивну карту пляжів України: де не варто купатися

14:44, 04 липня 2017
Країна
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Карта пляжів поки невелика, але оновлюється щотижня.

фото УНІАН

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я опублікував інтерактивну карту, на якій позначені нерекомендовані для купання пляжі та рекреаційні зони в Україні.

У повідомленні наголошується, що якість води в межах цих пляжів не відповідає стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).

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Карта оновлюється щотижня. На даний момент заборонено купатися на:

- пляжі Чорторий у Деснянському районі Києва;

- пляжі Правий берег в Запоріжжі;

- пляжі Приморського району Маріуполя;

- пляжах Стрілка і Чайка в Миколаєві;

- пляжі Райдуга в Первомайську.

Як повідомляв УНІАН, на столичних пляжах чергують 120 представників пляжного патруля.

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Теги: #карта пляжів України#пляжі України#інтерактивна карта пляжів#заборонені пляжі України