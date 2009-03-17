Посилено відповідальність за порушення протиепідемічних норм
12:14, 17 березня 2009Країна
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Позбавлення волі від 5 до 8 років
Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до статті 325 Кримінального Кодексу України”.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 381 народний депутат із 444 зареєстрованих в сесійній залі.
Даним законом передбачено посилення юридичної відповідальності за діяння, які в наслідок порушення вимог санітарних і протиепідемічних норм та правил призвели до реальної загрози життю і здоров’ю людей чи до їх смерті, до виникнення масових інфекційних захворювань чи інших тяжких наслідків. Передбачено, що за такі дії винні каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
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