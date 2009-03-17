Посилено відповідальність за порушення протиепідемічних норм

Верховна Рада України ухвалила Закон України “Про внесення змін до статті 325 Кримінального Кодексу України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 381 народний депутат із 444 зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено посилення юридичної відповідальності за діяння, які в наслідок порушення вимог санітарних і протиепідемічних норм та правил призвели до реальної загрози життю і здоров’ю людей чи до їх смерті, до виникнення масових інфекційних захворювань чи інших тяжких наслідків. Передбачено, що за такі дії винні каратимуться позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.