Картопля захистить від зморщок

Багато людей мріють про пружну шкіру, блискуче волосся і прекрасні нігті. Для того, щоб поліпшити свій зовнішній вигляд, недостатньо використовувати крем і лосьйони. Багато продуктів містять речовини, які роблять нас красивішими.

Природним захистом від зморшок вважається какао, багате на мідь та теобромін.

Наприклад, такі овочі, як огірки, редиска або картопля - чудово поглинають кислоти, що гальмують передчасне старіння шкіри. Крім того, за даними продовольчого експерта з Німеччини, деякі вітаміни діють на шкіру як бальзам. Вітаміни C і E містять, наприклад, дуже багато антиоксидантів, за допомогою яких скорочується кількість так званих вільних радикалів. Ці частини молекули виникають в організмі внаслідок дії спеки, куріння або стресу і призводять при дуже високій концентрації до появи зморшок. Вітамін C знаходиться в багатьох сортах фруктів, вітамін E - в чечевиці або оливковому маслі. Достатнє постачання організму вітаміном A важливе для еластичної та пружної шкіри. Тому морква і броколі теж постійно повинні бути в меню.

Для стрункої фігури у природи теж є що запропонувати. Гіркі речовини, що містяться в деяких видах салату і салатного цикорію, знижують апетит. У лавровому листі або качановому цикорії містяться елементи, корисні для швидкого травлення.

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