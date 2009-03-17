У Криму - сплеск суїцидів

Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму відзначає збільшення кількості самогубств в автономії останніми днями.

«Останніми днями Кримом прокотилася хвиля самогубств», - сказано в повідомленні прес-служби Главку.

Так, днями наклали на себе руки шляхом повішення 73-річний чоловік з Ленінського району, 34-річний житель Феодосії, 40-річний чоловік з Бахчисарайського району. У Сакському районі наклав на себе руки 51-річний чоловік.

У Феодосії 34-річного чоловіка встигли витягнути з петлі, його доставлено до лікарні. У південнобережному селищі Нікіта вирішив накласти на себе руки 22-річний хлопець: обливши себе бензином, відкрутив вентиль газового балона, стався вибух, у результаті – хлопець дістав опіки 80% тіла 2-3 ступеню, у важкому стані його доставлено в реанімацію.

За словами психологів, кількість самогубств, згідно із статистикою, зростає навесні і восени. «Це так звані сезонні загострення, коли особливо виявляються суїцидальні схильності, – відзначив начальник центру психологічного забезпечення Головного управління МНС в Криму Віталій ГІРЕНКО. – Зумовлене це лихо і погіршенням стану здоров`я, і нестабільними соціальними умовами, і зловживанням алкоголем».

За словами В.ГІРЕНКА, «слабкою ланкою» в цьому відношенні є чоловіки, на яких лежить відповідальність за сім`ю і її матеріальне забезпечення. Згідно із статистикою, найбільша кількість суїцидів відзначається в групі 35-60 років, а показник частоти завершених самогубств серед чоловіків вища більш ніж удвічі, ніж серед жінок.