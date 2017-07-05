МОЗ спростило процедуру внесення змін до штамового складу вакцин проти грипу.

Як зазначили УНІАН у МОЗ, завдяки спрощеній процедурі вакцини проти грипу з оновленим штамовим складом можуть з’явитися в Україні на три місяці раніше, а виробники зможуть зробити вакцину для профілактики грипу та поставити її в Україну до початку епідемічного сезону.

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Оптимізація процедури оновлення штамового складу дозволить виробникам виготовити вакцину для профілактики грипу, поставити її в Україну і провести державний контроль якості до початку епідемічного сезону.

Експертиза внесення змін в Україні проходить одночасно із подібними процедурами, що проводяться уповноваженим органом країни виробника (заявника). Дане нововведення скорочує термін внесення змін до нормативних документів для вакцини проти грипу на три місяці.

У відомстві заявили, що чинна процедура унеможливлювала вчасне потрапляння засобів профілактики у медичну мережу до підйому захворюваності на грип. Водночас вакцинація до початку епідсезону дає найкращий захист від хвороби, підкреслили у МОЗ.

Спрощення процедури стало можливим після ухвалення рішення про проведення експертизи та затвердження змін штамового складу вакцини для періоду захворюваності на грип сезону 2017/2018 рр. на підставі офіційних рекомендацій ВООЗ щодо щорічної зміни штамового складу та гарантійного листа заявника про затвердження змін. Згоди щодо розглянутого питання дійшли на робочій нараді з оптимізації порядку зміни штамового складу сезонних вакцин, яка відбулася наприкінці березня за участю фахівців МОЗ України, ДП «Державний експертний центр МОЗ України» та представників компаній-заявників.

У МОЗ поінфрмували, що на початок липня для однієї з вакцин вже завершено внесення зміни штамового складу. Ще для двох вакцин документація на внесення змін штамового складу проходить експертизу у Державному експертному центрі МОЗ України.

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У всьому світі вакцини для профілактики грипу проходять щорічну зміну штамового складу, актуальну для поточного року відповідно до рекомендацій ВООЗ. У епідемічний сезон 2017 – 2018 років ВООЗ рекомендує включити до складу грипозних вакцин наступні штами: – A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09 – подібний вірус, – A/Hong Kong /4801/2014(H3N2) подібний вірус, – вірус B/Brisbane/60/2008.

*** З 17 жовтня 2016 року по 21 травня 2017 року в Україні зареєстровано 6,2 млн випадків захворювань на грип та ГРВІ. Всього перехворіло 14,6 % населення, зареєстровано 31 летальний випадок внаслідок грипу, з них 7 дітей.