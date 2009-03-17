Хвороби дітей: простуду потрібно “годувати”

Англійська народна мудрість говорить: простуду годуйте, а лихоманку моріть голодом. Якщо у дитини висока температура, нав`язувати їжу не потрібно, та вона й сама нічого «важкого», калорійного в цей час не з`їсть. Давайте їй більше рідини. Хай п`є що хоче: соки, чай з молоком або з малиною, журавлинний морс.

Але якщо температури немає, тільки нежить і «дере» горло, відмовлятися від їжі немає сенсу. Проте їжа повинна бути легкозасвоюваною, термічно, хімічно і механічно щадною. Це означає: не холодною, не гарячою і не гострою. Деякі батьки готують хворим дітям желе, його легко ковтати. Желе можна зробити з чого завгодно: з соків, молока, овочевого та м`ясного бульйону, з того ж журавлинного морсу. Підійдуть м`ясне суфле або фрикадельки, омлет або молочна каша. Все це потрібно добре приготувати, красиво сервірувати. Застуджена дитина зазвичай не настільки погано себе почуває, щоб не підніматися з ліжка. Хай встане, вмиється, сяде за стіл. Так вона скоріше відчує себе здоровою. Під час хвороби підвищується потреба у вітамінах, мінералах, так що попити аптечний полівітамінний комплекс треба обов`язково.

Пристрасті навколо молока

Деякі батьки вважають, що при високій температурі дитячий організм не засвоює молоко. Медики пояснюють, що якщо дитина в здоровому стані добре переносить молоко, то й під час хвороби воно засвоюватиметься.

Часто саме тепле молоко полегшує стан, створює комфорт. Але якщо дитина хвора на ангіну, приймає антибіотики, молоко може перешкодити їх засвоєнню, знижуючи кислотність шлункового соку. Антибіотики ж, у свою чергу, заважають засвоєнню молока, знищуючи корисні бактерії в кишечнику. В цьому випадку прекрасним виходом з положення можуть стати кисломолочні продукти, вони й лікам допоможуть засвоїтися, і поповнять запас корисних бактерій. Якщо дитина від кефіру та йогуртів відмовляється, хай п`є кислі морси, соки, чай з лимоном. Вони сумісні з антибіотиками, стимулюють секрецію, підвищують апетит.

Курячий бульйон обов`язковий?

Багато батьків вірять в цілющу силу курячого бульйону, в народі його називають «єврейським Пеніциліном». Ніхто спеціально не дослідив, чи лікує курячий суп ОРЗ. Проте є гіпотеза, що лікувальний ефект цієї страви пов`язаний з цистеїном.

Ця амінокислота (у формі N-ацетилцистеїна) добре допомагає при бронхіті та астмі, зменшує утворення слизу в носоглотці й таким чином полегшує дихання. Традиційна медицина широко використовує цю речовину в інгаляторах. Залишилося зрозуміти, чому вона так успішно діє саме в складі курячого бульйону. Цілком можливо, що вся справа в швидкості та легкості, з якою він засвоюється організмом. Отже якщо у вас в сім`ї прийнято давати курячий бульйон хворим і дитина не проти – чом би й ні.

Лимон або сода?

Одні люди лікують хворе горло кислим питтям, інші лужним. Який підхід вірний? Медики відповідають: дивлячись яка хвороба у дитини. При ОРЗ молоко, зокрема разом з «Єсентуками» або содою, за всіма точками зору корисно. Одним цим питтям і перебуванням в теплі можна вилікуватися. Якщо ж у дитини ангіна – її лужним питтям не вилікуєш, доведеться пити антибіотики.При ангіні краще поїти дитину журавлинним морсом: в ньому є бензойна кислота, що пригнічує життєдіяльність патогенних мікробів.

У журавлині, як і в малині, є саліцилова кислота. Ці ягоди є аналогом аспірину (ацетилсаліцилова кислота), знижують температуру. Якщо дитина відмовляється ковтати кисле пиття, тому що воно «дере» горло, не кладіть в морс більше цукру, який сам по собі дратує слизисті, краще розведіть напій водою.

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