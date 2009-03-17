24 березня відбудеться акція протесту вагітних

24 березня в Кременчуку Полтавської області відбудеться мітинг вагітних проти закриття пологового відділення в Крюковському районі міста.

Про проведення акції протесту УНІАН повідомили майбутні матері.

За їхніми словами, акція протесту відбудеться 24 березня о 9.30 ранку, коли відбуватиметься сесія Кременчуцкої міськради.

«Влада міста з метою економії коштів збирається до першого травня закрити пологове відділення при другій міськлікарні в Крюковому. У звільненому приміщенні планують розмістити онкодиспансер. Але для цього є й інші відповідні будівлі. А ми знаходимося за мостом через річку Дніпро, і якщо доведеться після закриття відділення везти породіллю через міст, де часто корки, то їй що - в машині народжувати?!», - заявляють жінки.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2008 року в Кременчуку Полтавської області вагітні протестували перед міськвиконкомом проти закриття пологового відділення в 2-й міській лікарні. Вагітним уже відмовляли в можливості народжувати там і радили звертатися в міський пологовий будинок, розташований за Крюківським мостом.

Тоді перший віце-мер міста Владимир ОНИЩЕНКО, який вийшов до пікетувальників, заявив, що офіційного документа про закриття пологового відділення немає. Разом з тим він заявив, що відділення не пристосоване до сучасних вимог, на відміну від міського пологового будинку.

«У травні обласний лікар-гінеколог і комісія перевірили стан відділення в Крюковому, було висловлено зауваження. На жаль, через три місяці їх не усунули. Бюджет у нас – 57% від потреб, ми не можемо забезпечити фінансуванням і центральний пологовий будинок, і відділення 2-ї міськлікарні… Можливо, це відділення буде закрито через півроку, можливо, не буде закрито ніколи, це залежить від фінансування», - заявляв В.ОНИЩЕНКО півроку тому.