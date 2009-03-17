На Бердянському винзаводі виявлено небезпечний для життя спирт

На Бердянському винзаводі (ЗАТ "Бердянський винзавод") співробітники податкової міліції виявили запаси спирту і водно-спиртових сумішей, визнаних експертами небезпечними для життя і здоров`я людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПАУ в Запорізькій області, факт зберігання на території винзаводу небезпечної продукції, вартістю 419 тис. грн., виявили під час перевірки підприємства співробітники Бердянського відділу податкової інспекції.

"Відповідно до висновків експертно-криміналістичного центру при ГУ МВС України в Запорізькій області (куди було передано зразки виявленого), виявлені на підприємстві спирт і водно-спиртові суміші на відповідають вимогам ДСТу, конкретно - є неякісними і небезпечними для життя і здоров`я людини", - повідомили в Запорізькому облуправлінні ДПАУ.

На даний момент, за інформацією податківців, вся виявлена неякісна продукція перебуває на відповідальному зберіганні.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.