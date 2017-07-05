У Держпродспоживслужбі назвали основну причину спалахів кишкових інфекцій в Україні

З початку 2017 року від спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань постраждала 941 людина, з них 750 дітей (79,7%).

Як повідомляє Держпродспоживслужба, у ході 79 санітарно-епідеміологічних розслідувань до правоохоронних органів направлено матеріали за 46 справами, відкрито 21 кримінальне провадження.

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У ході санітарно-епідеміологічних розслідувань причин та умов, що призвели до виникнення і поширення інфекційних хвороб, встановлено, що основними причинами, які сприяли виникненню спалахів та харчових отруєнь, були грубі порушення санітарного законодавства, а саме: технології приготування страв, термінів та температурного режиму при зберіганні сировини та готової продукції, дезінфекційного режиму, правил особистої гігієни особами, які брали участь у приготуванні страв, недотримання товарного сусідства при зберіганні харчових продуктів, порушення термінів проходження медичних оглядів працівниками та придбання продуктів харчування в місцях несанкціонованої торгівлі.

За результатами встановлених порушень призупинялося функціонування 24 об’єктів, винесено 15 постанов про накладання штрафів, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 9 посадових осіб, відсторонено від роботи 17 працівників.

У відомстві зазначили, що за аналогічний період минулого року було зареєстровано 70 спалахів, внаслідок яких постраждало 1602 особи, з них 816 дітей (50,9%).

Також впродовж першого півріччя цього року було розслідувано 49 випадків захворювання на ботулізм, серед яких 33 пов’язані із вживанням рибної продукції, у тому числі п’ятеро постраждалих померло (Донецька, Черкаська, Сумська, Полтавська області та м. Київ – по одному). Раніше повідомлялося про шістьох померлих, але за результатами проведених досліджень померлому мешканцю м. Одеса попередній діагноз «ботулізм?» було знято.

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Як повідомляв УНІАН, 4 липня в Україну доставили партію ліків проти ботулізму. Перші 25 курсів для формування базового запасу антитоксину канадського виробництва надала Програма розвитку Організації Об'єднаний Націй (ПРООН) як гуманітарну допомогу.

Минулого року в Україні було зафіксовано 105 випадків ботулізму, з них 12 смертельних.