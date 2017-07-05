Інвалідів, які проходитимуть лікування у реабілітаційних закладах, забезпечать безоплатним транспортом

Президент України Петро Порошенко підписав закон про «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась під час відвідування інклюзивної школи в Києві.

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«Ми з моїм уповноваженим Валерієм Сушкевичем обговорювали його – це законопроект «Про внесення зміни до статті 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю». Сьогодні це обов’язок держави після того як я підпишу цей закон у вашій присутності, забезпечити транспортом кожну людину з особливими потребами для того, щоб вона була доставлено до відповідного центру…Також підписую зазначений закон», - заявив глава держави перед підписанням документу.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення зміни до статті 31 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні" щодо транспортного обслуговування осіб з інвалідністю» (№6155).

За це рішення проголосували 309 народних депутатів із 381, зареєстрованого у сесійній залі.

Законом встановлюється, що інваліди, діти-інваліди, які проходять реабілітацію в реабілітаційних установах, забезпечуються реабілітаційними установами безоплатним транспортним обслуговуванням у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики.