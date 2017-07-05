Діти з особливими потребами з 1 вересня зможуть навчатися у звичайних школах

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг" (№ 6437).

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Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання відбулась під час відвідування інклюзивної школи сьогодні в Києві.

"Я передав цей законопроект, підписав його та визначив як невідкладний, і народні депутати дуже швидко на це відреагували. Закон називається "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг", і цей законопроект нарешті був проголосований", - зазначив президент перед підписання документу.

"Сьогодні ми з вами беремо участь в історичному моменті. Не в Адміністрації президента, не в уряді, не в Верховній Раді, а в школі я прийняв рішення підписати зазначений законопроект. Він є новим з огляду на закріплені в у ньому імперативні гарантії для навчання дітей та молоді з особливими освітніми потребами на рівні з іншими учнями в інклюзивному освітньому середовищі", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до закону України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг" (№ 6437), внесений президентом України.

За дане рішення проголосували 297 із 368 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом визначено, що громадяни з особливими освітніми потребами, тобто особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, мають право на освіту в усіх навчальних закладах, у тому числі на безоплатну освіту в державних і комунальних навчальних закладах. При цьому це право забезпечується також дистанційно та індивідуально.

Представник президента у ВР, народний депутат Ірина Луценко заявила, що "на сьогодні в Україні близько 10% дітей потребують реалізації вказаного права при врахуванні їхніх освітніх потреб".

За її словами, "фінансування зазначених заходів, передбачених цим законопроектом, буде відбуватися за кошти субвенції з державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством".

Також законом передбачена доступність для осіб з особливими освітніми потребами освітніх послуг, зокрема інклюзивного навчання, за місцем проживання.