Понад 20% українців визнали існування дискримінації за станом здоров’я

Незважаючи на заявлену неприйнятність дискримінаційних практик, загальна готовність українців схвалити та підтримати дискримінацію певних груп людей виявилася високою.

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Про це свідчать результати дослідження "Що українці знають і думають про права людини", які презентувала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна на міжнародній конференції "Права людини в Україні: точка відліку".

"Так, 66% опитаних згодні з тим, що права наркозалежних можуть бути обмеженими, майже 53% підтримують можливість обмеження прав колишніх засуджених, на третьому місці опинились "олігархи" і люди з непопулярними політичними поглядами, наприклад, ті, що підтримують російську агресію (52% і 50% відповідно), також значна частина опитаних респондентів допускає обмеження прав ромів та представників ЛГБТ-спільноти (47% і 46% відповідно). Найменш негативне ставлення демонструється щодо переселенців з непідконтрольної території Донбасу та безробітних", - підкреслила соціолог.

Також вона додала, що позитивним є те, що переважна більшість українців (67%) висловилися проти утримання засуджених в поганих умовах, і лише 17% вважають утримання в таких умовах цілком припустимим і навіть справедливим.

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Водночас наявність проблеми дискримінації у суспільстві відзначили більше половини опитаних українців (близько 60%). 40% респондентів заявили, що особисто зіткнулися із проявами дискримінації.

Найчастіше згадувалися вікова дискримінація (про її існування говорили близько 37% опитаних) та дискримінація людей з інвалідністю (близько 33%). Ще від 1/4 до 1/5 опитаних заявили про наявність дискримінації за майновим станом, за ознакою сексуальної орієнтації, за статтю, за станом здоров’я та за політичними поглядами.